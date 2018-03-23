Gaziantep'te 3 Milyon Suriyeli - 3 Milyon Fidan Projesi kapsamında zeytin fidanları toprakla buluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, proje kapsamında Güngürge Mahallesi'nde oluşturulan Fatma Avlar ve Aylan Bebek Barış Ormanı'nda fidan dikim törenine katıldı.

Şahin, törende yaptığı konuşmada, Gaziantep'ten bütün dünyaya barış mesajı verdiklerini belirterek toprakla buluşturdukları zeytinlerin barış, kardeşlik ve sevginin simgesi olduğunu anımsattı.

Zeytin dalının Türkiye için bugünlerde farklı bir anlamı daha olduğunu ifade eden Şahin, "İnsanlar ölmesin, Aylan bebekler denizde boğulmasın, Fatma kızımız evinde başına bomba düşerek ölmesin diye bugün zeytin dalını dikmek için bir aradayız." dedi.

Şahin, Anadolu'nun her zaman rahmet, merhamet ve vicdanın temsilcisi olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Son 7 yılda Suriye'de yaşananlara baktığımız zaman, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türk halkı her zaman Suriye halkının yanında, zalim Esad'a karşı dur demiştir. Bizim medeniyetimiz bize 'Bir kişiyi öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir.' diyor. İslam medeniyeti yaşam, kardeşlik ve sevgi medeniyetidir. Suriyeli kardeşlerim bizim komşumuzdur. Bizim medeniyetimizde komşu hakkı vardır. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bizim medeniyetimizde veren el alan elden üstündür. İşte o yüzden dünya bunu anlayamadı. Dünya milyonlarca kardeşine sofrasını, evini, toprağını açan Türkiye'nin bu yükü nasıl kaldırdığını anlayamadı. Anlayamamasının en büyük nedeni de bizi biz yapan değerleri, rahmeti, bereketi kaybeden bir dünya var. Biz komşumuzda savaş istemiyoruz. Bebekler yaşasın, insanlar topraklarına dönsün istiyoruz. Cerablus Cerablusluların, Afrin Afrinlilerindir, Suriye Suriyelilerindir diyoruz."

Büyükelçi Erdmann ile çok güzel projelere imza attıklarını ve iki ülkenin dostluğu ve kardeşliğinin devamı için nasıl çaba gösterdiğine şahit olduğunu vurgulayan Şahin, şunları söyledi:

"(Alman Büyükelçi Erdman) Dün söylediği bir söz Türk halkını üzmüştür. Afrin bir işgal hareketi değildir, Afrin Afrinlilerindir. Türkiye, Zeytin Dalı ile terörle mücadele etmektedir. PKK, DEAŞ, FETÖ'yle mücadele etmektedir. Biz Alman Hükümetinden zor zamanımızda yanımızda durmasını, Zeytin Dalı Harekatı'nı çok güçlü bir şekilde desteklemesini bekliyoruz. Muhtemelen bu yanlış anlaşılmayı Büyükelçim düzeltecek, Türk halkındaki üzüntüyü giderecektir. Türkiye sigortadır, Almanya'ya, Avrupa'ya sigortadır. Türkiye bugün sigorta olmasaydı 2,5 milyon mülteci Avrupa sınırlarındaydı. Binlerce Aylan bebek, Ege Denizi'nde boğulmuştu. O yüzden biz bugün bu duruşumuzla, Cumhurbaşkanımızın duruşuyla, halkımızın cesareti ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 'Afrin, Afrinlilerindir' diyerek kendine gelen tehlikeye karşı Suriye halkı için verdiği mücadeleyi Avrupa'nın desteklemesini bekliyoruz. Avrupa'nın güvenliği de Türkiye'den geçmektedir. Avrupa'nın barışı da Gaziantep'ten ve Suriye'den geçmektedir. O yüzden bu zeytin dallarını dikeceğiz. Bizim amacımız dünyayı cennete çevirmek ama cehenneme çevirmek isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. İstiyoruz ki yurdunuza dönün, yuvanıza dönün. Büyükelçimiz de bunu söyledi. Kimse vatanından, yurdundan olmasın. Suriyeli kardeşlerimiz vatanlarına dönene kadar bizim canımız, ciğerimizsiniz ama dönmeniz için de her türlü mücadeleyi yapacağız, bu bölge barışın, kardeşin, huzurun bölgesi olacak. Artık petrol nedeniyle savaşın değil barışın bölgesi olacak."

Büyükelçi Erdmann

Büyükelçi Erdmann da projeyle hem Suriyelileri desteklemek hem de Gazianteplilere katkı sunmak istediklerini aktararak şunları kaydetti:

"Türkiye ile çok sıkı ilişkiler içerisinde olan uzun süreli dost iki ülkeyiz. 3 Milyon Suriyeli-3 Milyon Fidan Projesi, 3 milyon avro tutarında ve bin kişiyi kapsayan bir proje oldu. Türkiye'ye ve göçmenlere verilen bu katkı, Türkiye'de yaşayan 4 milyon Suriyeli için tabii ki çok küçük bir oran. Almanya 1 milyon göçmenin ne olduğunu hissedebilir ama 4 milyon göçmeni hissetmesi çok zor. Sizlere çok teşekkür ediyoruz, bu konuda katkı sunmaya çalışıyoruz. Suriye'deki bu insanlık dışı savaş en kısa zamanda sona erer, hepiniz ülkelerinize geri dönersiniz. Tüm insanların doğasında doğdukları yere bir özlem vardır, oraya gitmek isteği vardır, sizi çok iyi anlıyoruz."

- Proje

Bir orman gibi kardeşçe yaşama ideali ve bilinciyle 3 Milyon Suriyeli-3 Milyon Fidan Projesi, Federal Almanya Cumhuriyeti'nin finansmanı Uluslararası İşbirliği Kuruluşu GIZ'in desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Suriyeli misafirlere ekonomik katkı sağlayarak aktif iş hayatında yer almalarının hedeflendiği projede, bin 600 Suriyeli ve 400 Türk vatandaşı fidan dikiminde görev alacak.

Türkiye'ye göç eden yaklaşık 3 milyon Suriyelinin kesilen her ağacın yerine bir fidan dikerek yaşadıkları ülke vatandaşlarıyla duygusal bağ kurmalarını ve Yeşil Avrupa Projesi'ne katkılarını sağlamak, projenin temel amacı olarak belirlendi.

Konuşmaların ardından fidan dikimi yapıldı. Proje kapsamında Gaziantep'te ilk etapta 20 bin zeytin fidanı toprakla buluşturuldu.