3 milyon metrekare alan dezenfekte edildi Samsun Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü ile mücadele çalışmaları kapsamında 3 ayda 3 milyon 104 bin 676 metrekarelik alanı dezenfekte etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü ile mücadele çalışmaları kapsamında 3 ayda 3 milyon 104 bin 676 metrekarelik alanı dezenfekte etti.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak için tüm birimlerini seferber eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, her alanda temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı. Sağlık Bakanlığı'nın korona virüsü ile mücadele edilmesine yönelik ilk kararı aldığı 11 Mart tarihinden itibaren salgını önleme adına büyük çaba sarf eden ekipler, gece gündüz çalışmalarını sürdürdü.

Temizlik uygulamaları ile virüsün yayılmaması, vatandaşların günlük yaşamına sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, toplam 3 milyon 104 bin 676 metrekarelik alanı, belirli periyotlarla 3 bin 520 kez dezenfekte etti.

Hastaneler, kamu ve özel sektör kurumları, okullar, camiler, aile sağlığı merkezleri, sağlık çalışanlarının kaldığı otel ile misafirhaneler, çocuk oyun parkları, askeri alanlar, spor tesisleri, toplu taşıma araçları ve durakları gibi bir çok alanda korona virüsü salgınına karşı yürütülen dezenfekte çalışmalarının salgın tehdidi ortadan kalkana kadar devam edeceği vurgulandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA