KARS 3 MİLYON LİRALIK KABLO ÇALARKEN YAKALANDILAR
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KARS 3 MİLYON LİRALIK KABLO ÇALARKEN YAKALANDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki krom madeni tesisine giren 5 kişi, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan kabloları çalarken yakalandı.

KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki krom madeni tesisine giren 5 kişi, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan kabloları çalarken yakalandı. Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Karaurgan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri devriye sırasında ilçede bulunan krom maden tesisine hırsızların girdiğini tespit etti. Jandarmayı fark eden 5 kişi, yaklaşık 3 milyon lira değerindeki kablolarla kaçarken ekipler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan R.K., O.M., R.M., O.S. ve B.S.'nin nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, yakacak nitelikte emval veren ağaç kesme, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçlarından çok sayıda sabıka kayıtlarının olduğu tespit edildi. Jandarmada ifadeleri tamamlanan 5 kişi sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

KARS 3 MİLYON LİRALIK KABLO ÇALARKEN YAKALANDILAR
KARS 3 MİLYON LİRALIK KABLO ÇALARKEN YAKALANDILAR
KARS 3 MİLYON LİRALIK KABLO ÇALARKEN YAKALANDILAR
KARS 3 MİLYON LİRALIK KABLO ÇALARKEN YAKALANDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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