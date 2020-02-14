3 milyon liralık dolandırıcılık iddiası; farklı kimlikler kullanan şüpheli yakalandı
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3 milyon liralık dolandırıcılık iddiası; farklı kimlikler kullanan şüpheli yakalandı

İSTANBUL'da gümrükten ihaleyle mal alacağını söyleyerek anlaştığı iş adamından 3 milyon dolar alarak ortadan kaybolduğu iddia edilen İran uyruklu Moosen R. M. (54) polis tarafından yakalandı.

14.02.2020 13:05 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:06
3 milyon liralık dolandırıcılık iddiası; farklı kimlikler kullanan şüpheli yakalandı
'da gümrükten ihaleyle mal alacağını söyleyerek anlaştığı iş adamından 3 milyon dolar alarak ortadan kaybolduğu iddia edilen uyruklu Moosen R. M. (54) tarafından yakalandı.

İstanbul polisine başvuran iş adamı A.N.A.  birlikte iş yapmak vaadiyle kendisinden 3 milyon dolar aldığını iddia ettiği İran uyruklu Moosen R.M.'nin ortadan kaybolduğunu söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Moosen R.M.'nin  2015 yılından bu yana Türkiye'de bulunduğu ve 3 farklı kimlik kullandığı tespit edildi. Polis yaptığı çalışmada şüpheli Moosen R.M.'yi gözaltına aldı

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli Moosen R.M. kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Poliste işlemleri tamamlanan Moonsen R.M. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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