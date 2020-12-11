3 milyon lira değerindeki tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandı
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3 milyon lira değerindeki tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandı

11.12.2020 14:06 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:10
3 milyon lira değerindeki tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandı

BURSA'da jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

BURSA'da jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı belirlenen kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 3 milyon lira değerindeki Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.G. (36) isimli kişinin elinde tarihi eserlerin bulunduğunu ve bu eserleri satacağı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, bir süre fiziki ve teknik takibe aldıkları K.G.'yi elindeki eserleri satmaya götürürken yakaladı. Önü kesilerek aracı durdurulan K.G.'nin otomobilinde yapılan aramalarda, Roma dönemine ait çocuk lahiti, Roma dönemine ait lahit kapağı ve Bizans dönemine ait üzerinde farklı figürler bulunan 5 lahit kapağı ele geçirildi. Ele geçirilen eserlerin, piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu öğrenildi.

Öte yandan Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de kaçak kazı yapanlara suçüstü baskın düzenledi. Baskında S.Ç. (59) ve K.Y. (55), gözaltına alındı.

Her iki olayda da gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


3 milyon lira değerindeki tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandı
3 milyon lira değerindeki tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandı
3 milyon lira değerindeki tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandı
3 milyon lira değerindeki tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandı
3 milyon lira değerindeki tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandı
3 milyon lira değerindeki tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandı
3 milyon lira değerindeki tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandı
3 milyon lira değerindeki tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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