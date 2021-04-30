3 milyon domates fidesi toprakla buluşuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

3 milyon domates fidesi toprakla buluşuyor

3 milyon domates fidesi toprakla buluşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denizli'nin Çameli ilçesinde verimli toprakları sayesinde onlarca çeşit tarım ürünün yetiştiği ilçede domates fideleri toprakla buluştu.

Denizli'nin Çameli ilçesinde verimli toprakları sayesinde onlarca çeşit tarım ürünün yetiştiği ilçede domates fideleri toprakla buluştu. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, üreticilere bereketli bir sezon olmasını dileyerek; "Birçok vatandaşımız örtü altı seralarda çalışarak aile ekonomisine katkı sağlamaktadır ilçedeki domates üretiminin artmasıyla göçü tersine çevirdik" dedi.

Verimli toprakları sayesinde onlarca çeşit tarım ürününün yetiştiği Çameli ilçesinde domates fideleri toprakla buluştu. Her mevsim sofraların değişilmez lezzetleri arasında yer alan domatesler her yılın Nisan ayının ikinci haftasında başlayan toprak hazırlığının ardından seralarda dikmeye başlayan çiftçiler, korona virüs tedbirlerine de uygun olarak çalışıyor. Çiftçilerin git gide bilinçlendiğini anlatan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan; "Artık kimse babadan kalma, dededen kalma bilgilerle tarlalarına girmiyor. Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması ve tam kapanma ile çiftçilerimizin yanında olan tarıma önem veren devletimizden, hükümetimizden, tarım bakanımızdan tarım ile uğraşanlara muaflık sağladılar" dedi.

"Hem üretim yapacağız hem de istihdama destek olacağız"

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan örtü altı seracılık rol model olan Çameli'nde üreticilere bereketli bir sezon olmasını dileyerek sezonun ilk fidesini Kınalı Türü Kokteyl Domates fidesini toprakla buluşturarak hasadın bereketli geçmesini diledi. Başkan Arslan; "Hem üretim yapacağız hem de istihdama destek olacağız. Bazı üreticilerimiz ekimlerini bitirdi ve devam eden yerlerde var. Tarımın önemi çok büyük. Korona virüs sonrası gördük ki tarım çok önemli ve üzerinde durulması gereken bir alan ilçemizde işsizlik yok, birçok vatandaşımız örtü altı seralarda çalışarak aile ekonomisine katkı sağlamaktadır ilçedeki domates üretiminin artmasıyla göçü tersine çevirdik. Bu ürünün yetiştirildiği sera sayısının artmasıyla istihdam da arttı. Daha önce Antalya'daki seralara çalışmak için giden vatandaşlarımız da yörede üretim yapıyor. Ürettiğimiz domatesleri Yurtdışına kadar gönderiyoruz" diye konuştu.

"Çameli genelinde yaklaşık 3 milyon ve üzeri domates fidesi toprakla buluşuyor"

Başkan Arslan, şunları kaydetti; "Yine bu yıl da Çameli Belediyesi olarak örtü altı sebze yetiştiriciliğinde değişimlere, eğitimler ve çiftçilerimize geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da üreticilerimize gerekli desteği vermeye devam ediyoruz. Bu Sezon Çameli genelinde yaklaşık 3 milyon ve üzeri domates fidesi toprakla buluşuyor. Çameli'ndeki tüm çiftçilerimize ve örtü altı seracılarımıza bereketli bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

3 milyon domates fidesi toprakla buluşuyor
3 milyon domates fidesi toprakla buluşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dünya diken üstünde! Türkiye'de de görülen Hint varyantının 'süper mutasyon'a dönüşmesinden endişe ediliyor
Dünya diken üstünde! Türkiye'de de görülen Hint varyantının "süper mutasyon"a dönüşmesinden endişe ediliyor
Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak
Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Engin Altay Meral Akşener Ruhsar Pekcan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Meral Kaplan Nesrin Cavadzade
Spor Diego Muslera Mesut Özil Gökhan Töre Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 3 milyon domates fidesi toprakla buluşuyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 13:28:25. #1.16#

title