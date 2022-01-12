30 evden 3,7 milyon liralık hırsızlık yapan şüphelilere operasyon: 46 gözaltı - Haberler
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30 evden 3,7 milyon liralık hırsızlık yapan şüphelilere operasyon: 46 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

KOCAELİ ve çevre illerdeki 30 evden 3 milyon 762 bin lira değerinde ziynet eşyası, para ve altın çalan 46 şüpheli, 9 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

ANTALYA (DHA) - KOCAELİ ve çevre illerdeki 30 evden 3 milyon 762 bin lira değerinde ziynet eşyası, para ve altın çalan 46 şüpheli, 9 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli ve çevre illerde 30 evden 3 milyon 762 bin lira değerinde ziynet eşyası, para ve altın çalan şüphelileri yakalamak için Kocaeli, İstanbul, Ankara, Kırıkkale, Eskişehir, Manisa, Aydın, Balıkesir ve Antalya'da operasyon düzenledi. Kapı dilini düşürerek evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 46 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çalınan ziynet eşyaları ile paranın bir kısmı, 3 tabanca, 1 av tüfeği ve bunlara ait mermiler ele geçirildi.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 46 şüphelinin işlemleri sürüyor.


30 evden 3,7 milyon liralık hırsızlık yapan şüphelilere operasyon: 46 gözaltı

30 evden 3,7 milyon liralık hırsızlık yapan şüphelilere operasyon: 46 gözaltı

30 evden 3,7 milyon liralık hırsızlık yapan şüphelilere operasyon: 46 gözaltı

30 evden 3,7 milyon liralık hırsızlık yapan şüphelilere operasyon: 46 gözaltı

30 evden 3,7 milyon liralık hırsızlık yapan şüphelilere operasyon: 46 gözaltı

30 evden 3,7 milyon liralık hırsızlık yapan şüphelilere operasyon: 46 gözaltı

30 evden 3,7 milyon liralık hırsızlık yapan şüphelilere operasyon: 46 gözaltı

30 evden 3,7 milyon liralık hırsızlık yapan şüphelilere operasyon: 46 gözaltı

30 evden 3,7 milyon liralık hırsızlık yapan şüphelilere operasyon: 46 gözaltı

30 evden 3,7 milyon liralık hırsızlık yapan şüphelilere operasyon: 46 gözaltı

30 evden 3,7 milyon liralık hırsızlık yapan şüphelilere operasyon: 46 gözaltı

30 evden 3,7 milyon liralık hırsızlık yapan şüphelilere operasyon: 46 gözaltı

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Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri

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