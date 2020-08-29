3 milyon 734 bin kanatlı hayvan sevki yapıldı
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3 milyon 734 bin kanatlı hayvan sevki yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bulunan kanatlı hayvan çiftlikleri ve besi hanelerde Temmuz ayı içerisinde gönderilen miktar belli oldu.

3 milyon 734 bin kanatlı hayvan sevki yapıldı
29.08.2020 13:12 | Son Güncelleme: 29.08.2020 13:15

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bulunan kanatlı hayvan çiftlikleri ve besi hanelerde Temmuz ayı içerisinde gönderilen miktar belli oldu. Buna göre 3 milyon 734 bin 563 kanatlı hayvanın diğer şehirlere sevkiyatı yapıldı.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerinden alınan bilgilere göre, Hayvan ve hayvansal ürün işlemleri kapsamında Temmuz ayı içerisinde 3 milyon 734 bin 563 adet kanatlı hayvanlar diğer şehirlere sevk edildi. Ayrıca raporda veteriner sağlık raporu ile 309 adet büyükbaş 139 adet küçükbaş hayvanında diğer şehirlere sevk edildi. Düzce'de bulunan besihanelerde 3 bin 413 kilogram karkas et, 5 bin 100 kilogram sakatat, 500 kilogram hayvansal yağ sevki de gerçekleşti.

Düzce'de 82 bin 108 kilo et

Düzce'de bulunan 3 kesimhanede kesimi gerçekleştirilen 273 büyükbaş hayvanın kesim öncesi ve kesim sonrası muayenelerini gerçekleştiren Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Düzce'de ki kasaplara 79 bin 992 kilogramda etin ulaşması için denetim yaptı. Sağlıklı etin tüketime ulaşması için ekipler çalışmalarını devam ettirecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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