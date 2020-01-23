3 milyon 510 bin uyuşturucu ve cinsel içerikli hap ele geçirildi
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3 milyon 510 bin uyuşturucu ve cinsel içerikli hap ele geçirildi

Sakarya'da düzenlenen operasyonda 3 milyon 510 bin 225 adet uyuşturucu cinsel içerikli hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

23.01.2020 18:29 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:31
3 milyon 510 bin uyuşturucu ve cinsel içerikli hap ele geçirildi

'da düzenlenen operasyonda 3 milyon 510 bin 225 adet uyuşturucu cinsel içerikli hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, biri yabancı uyruklu 5 kişinin çoğaltım merkezi olarak kullandığı değerlendirilen 1 depo ile 4 ikamette yapılan aramalarda 588 bin 30 uyuşturucu hap ve 1 ton 683 kilogram ağırlığındaki 2 milyon 922 bin 195 adet cinsel ve vitamin içerikli hap yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise 133 bin 660 lira, 63 bin 363 dolar, 1940 avro ve 1 riyal bulundu.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 3 milyon 510 bin uyuşturucu ve cinsel içerikli hap ele geçirildi
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