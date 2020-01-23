: 3 milyon 510 bin uyuşturucu ve cinsel içerikli hap ele geçirildi

23.01.2020 18:29 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:31

Sakarya'da düzenlenen operasyonda 3 milyon 510 bin 225 adet uyuşturucu cinsel içerikli hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, biri yabancı uyruklu 5 kişinin çoğaltım merkezi olarak kullandığı değerlendirilen 1 depo ile 4 ikamette yapılan aramalarda 588 bin 30 uyuşturucu hap ve 1 ton 683 kilogram ağırlığındaki 2 milyon 922 bin 195 adet cinsel ve vitamin içerikli hap yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise 133 bin 660 lira, 63 bin 363 dolar, 1940 avro ve 1 riyal bulundu.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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