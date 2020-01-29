3 milyon 149 bin 80 iğne hareketiyle hazırlanıyor

29.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 29.01.2020 10:32

Kahramanmaraş'ta, "Kurtuluşun 100. Yılı" etkinlikleri kapsamında "Maraş Serencamı" adı verilen desen 3 milyon 149 bin 80 iğne hareketiyle ilmek ilmek işleniyor.



Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde 10 Şubat'ta sergilenmesi planlanan ve kentte, 'Maraş serencamı' olarak bilinen, coğrafi işaret tescil belgesiyle şehrin kültürel miras listesinde yerini alan Maraş filesi, yaklaşık bir yıldır işleniyor.



Enstitüdeki usta öğreticiler tarafından bir metre kumaş üzerine hazırlanan 12 faklı renkli ipek iplik, 286 bin 280 delik sayısı ve 3 milyon 149 bin 80 iğne hareketiyle oluşturuluyor.



Kentin tarih, mimari ve kültürel unsurlarının kumaş üzerine nakşedildiğini söyleyen Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk, "Gergefe gerilen kumaşın ipliklerinin çekilerek sökülmesi ardından kumaşın tellerinin sarılmasıyla oluşan, tersi ve düzü aynı görünen bir nakış türüdür. Titiz bir işçilik kaygısı ile ipek kumaşa ipek ipliklerle bezenen ürünler, bir çeyiz sandığının en önemli parçaları olup nesilden nesle aktarılmaya devam ediyor" diye konuştu.



10 usta öğreticinin kumaş üzerindeki binlerce delikten, milyonlarca iğne hareketi sonucu eserin ortaya çıkacağını söyleyen Aslantürk, "Maraş serencamı, 110'a 220 santimlik ipek kumaş üzerinde, 25 çile beyaz ipek iplik, 12 çile renkli ipek iplik kullanılarak hazırlanıyor. Boyuna 842, enine 340 yani toplam 286 bin 280 delik sayısıyla ve 3 milyon 149 bin 80 iğne hareketi ile oluşturulan bu çalışma, bugüne kadar işlenmiş en büyük bezeme Maraş filesi olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.



Usta öğreticisi Necla Doğrugörür, "Burada Maraş filesi hazırlıyoruz. Bu boş bir kumaştı ve biz tellerini söktük, file haline getirdik ve yeniden düz bir şekilde sarıldı. Üzerine şekiller verildi ve geleneksel olarak nakşolmuş eserleri kumaşa işliyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA