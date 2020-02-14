3 metrelik ahtapot ilgi odağı oldu

14.02.2020 08:52 | Son Güncelleme: 14.02.2020 08:53

Bir balık tezgahında teşhir edilen 4,5 kilo ağırlığında ve 3 metre boyundaki dev ahtapot Bursalıları şaşırttı. Marmara Denizi'nde yakalanan ahtapotun kilosu tezgahta 50 liradan satışa çıkarıldı.



Bursa'da uzun yıllardır balıkçılık yapan Recep ve Kadir Altın kardeşler, balık halinden aldıkları dev ahtapodu pazarda satışa sundu. 4.5 kilo ağırlığı ve 3 metreyi geçen uzunluğuyla müşterileri hem ürküten, hem de meraklandıran ahtapot ilgi odağı oldu. Meraklı bakışlarla dev ahtapodu inceleyen vatandaşlar, ahtapodun fotoğrafını çekip sosyal medya hesaplarında paylaştı.



Ahtapodun kilosunu 50 liradan satan Kadir Altın, balıkçıların ağına takılan dev ahtapodu balık halinden aldığını belirterek, "Bazı müşterilerim ahtapot ve kalamar seviyor. Ama hiç bu kadar büyük ahtapot görmediler. Ben de yıllardır bu işi yapıyorum. Böylesine büyük bir ahtapodu çok uzun zamandır görmemiştim. Genelde küçük ahtapotlar geliyor hale. Bir ahtapodun bu denli büyümesi denizlerimizin eski temiz günlerine döndüğünü gösteriyor, bu da bizi mutlu ediyor" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA