3 metrekare alana sığdırılan bir ömür

Siirt'te ayakkabı tamirciliği yapan 64 yaşındaki Beşir Özkılıç, 3 metrekarelik dükkanında mesleğine severek devam ediyor.

Babaannesinin 10 yaşındayken ayakkabı tamircisinin yanına çırak olarak verdiği Özkılıç, ustasından mesleği öğrendi. İlk iş yerini 1970 yılında açan Özkılıç, 3 metrekarelik dükkanında ekmek parasını kazanıyor.

5 çocuğunu ayakkabı tamirinden sağladığı kazançla büyüten Özkılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işini severek yaptığını belirterek, "Müşterilerimin buradan memnun ayrılmasını sağlıyorum. Fabrikaların artmasıyla bizim tamircilik işimiz de azaldı. İnsanlar eskiyen, yırtılan ayakkabısını tamir etmek yerine çöpe atıyor. Teknolojiye 3 metrekarelik iş yerimde direniyorum." diye konuştu.

Çalışmadığı zaman kendisini hasta hissettiğini dile getiren Özkılıç, şöyle dedi:

"Çalışmak beni diri tutuyor. Evde kalamıyorum. İş yerim benim için hayattır. Burada yaşamaktan zevk alıyorum. Buraya gelen müşterilerimizle şakalaşıyoruz, müşterilerimle bir aile gibi olduk. Müşterilerim ayakkabılarını tamir için getirmeyince ben de bavul, valiz, çanta tamirciliğine başladım. Bu konuda kendimi geliştirdim."

Sokak hayvanlarıyla da ilgilendiğini, 18 kediye baktığını aktaran Özkılıç, sokakta yaşayan hayvanlara sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA