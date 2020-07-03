3 metreden uzun yılanı görüntüledi
BİTLİS'in Mutki ilçesinde, boyu 3 metreden uzun yılan görüntülendi.
03.07.2020 11:38 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:23
BİTLİS'in Mutki ilçesinde, boyu 3 metreden uzun yılan görüntülendi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan müteahhit Soner Özen, yakınlarını ziyaret için gittiği Bitlis'in Mutki ilçesinde, yeşil alanda gezdiği sırada karşısına çıkan yılanı görünce korkuya kapıldı.Ardından da boyu 3 metreden fazla olan yılanı cep telefonuyla kameraya kaydetti.
Kaynak: DHA