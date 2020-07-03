3 metreden uzun yılanı görüntüledi BİTLİS'in Mutki ilçesinde, boyu 3 metreden uzun yılan görüntülendi.

BİTLİS'in Mutki ilçesinde, boyu 3 metreden uzun yılan görüntülendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan müteahhit Soner Özen, yakınlarını ziyaret için gittiği Bitlis'in Mutki ilçesinde, yeşil alanda gezdiği sırada karşısına çıkan yılanı görünce korkuya kapıldı.Ardından da boyu 3 metreden fazla olan yılanı cep telefonuyla kameraya kaydetti.

Kaynak: DHA