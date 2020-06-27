3 metre yükseklikten yaya alt geçidinin boşluğuna düştü
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3 metre yükseklikten yaya alt geçidinin boşluğuna düştü

Denizli'de 28 yaşındaki genç bir kadın bilinmeyen bir sebeple yaklaşık 3 metre yükseklikten yaya alt geçidinin boşluğuna düştüğü. Ayak bileği kırılan genç kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

3 metre yükseklikten yaya alt geçidinin boşluğuna düştü
27.06.2020 11:04 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:09

Denizli'de 28 yaşındaki genç bir kadın bilinmeyen bir sebeple yaklaşık 3 metre yükseklikten yaya alt geçidinin boşluğuna düştüğü. Ayak bileği kırılan genç kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen genç kadın bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 3 metre yükseklikteki yaya alt geçidine düştü. Düştüğü yerden kalkamayan genç kadının yardımına önce çevredeki vatandaşlar yetişti. Vatandaşlar ardından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının ayak bileğinin kırıldığını belirledi. Acılar içinde kalan genç kadın çığlıklar ağrılar içinde bağırarak ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kadının yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü mü yoksa intihar mı ettiği ise soruşturma sonrası netlik kazanacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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