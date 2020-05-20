3 metre toprak altında kalan 2 işçi böyle kurtarıldı
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3 metre toprak altında kalan 2 işçi böyle kurtarıldı

3 metre toprak altında kalan 2 işçi böyle kurtarıldı Ekipler canla başla çalıştı Olayı duyan Vali, Kaymakam, Emniyet Müdürü ve AFAD müdürü olay yerine koştu Tekirdağ'da dış cephe kaplama işiyle uğraştıkları sırada 3 metrelik göçük altında kalan işçiler yaralı halde kurtarıldı.

20.05.2020 19:21 | Son Güncelleme: 20.05.2020 19:24

3 metre toprak altında kalan 2 işçi böyle kurtarıldı

Ekipler canla başla çalıştı

Olayı duyan Vali, Kaymakam, Emniyet Müdürü ve AFAD müdürü olay yerine koştu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da dış cephe kaplama işiyle uğraştıkları sırada 3 metrelik göçük altında kalan işçiler yaralı halde kurtarıldı.

Olay Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre sitenin dış cephe kaplama işiyle uğraştıkları sırada bir anda göçük oluşması ile M.E. ve V.B. isimli 2 kişi toprak altında kaldı. İşçilerin yaklaşık 3 metre toprak altında kaldığının fark edilmesi ile olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, AFAD, UMKE ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Bahçe yıktırıldı kepçe siteye girdi

Ekipler yaptıkları çalışmada dizlerine kadar toprak altına kalan M.E. isimli işçi 1 saatlik çalışma ile kurtarılıp hastaneye sevk edildi. Yaklaşık 3 metre toprağın altında kalan V.B.'ye ulaşılması göç olduğu için ilk etapta olay yerine getirilen kepçe yardımı ile sitenin bahçesi yıktırılarak 3 metrelik toprak kazıldı.

3 saat sonra kurtarıldı

Toprağın kazılması ile site duvarı ile toprak arasında sıkışan V.B. isimli işçiye serum takılarak kurtarma çalışmasına devam edildi. Ekiplerin 3 saatlik çalışması ile 3 metrelik toprak altında kalan V.B. isimli işçide yaralı halde kurtarıldı. V.B. kurtarıldıktan sonra ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan her iki işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şehrin yetkilileri olay yerine akın etti

Olay esnasında Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve Tekirdağ AFAD Müdürü Recep Erol'da olay yerine gelerek, işçilerin durumu hakkında bilgi aldı.

3 metre toprak altında kalan 2 işçi böyle kurtarıldı

Kaynak: İHA

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