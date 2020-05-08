3 metre kuralı sonrası İstiklal Caddesi'ndeki son durum havadan görüntülendi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde son günlerde oluşan kalabalık, uyarıların ve denetimlerin ardından kısmen azaldı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde son günlerde oluşan kalabalık, uyarıların ve denetimlerin ardından kısmen azaldı. Maske zorunluluğunun ve 3 metre sosyal mesafe kuralının getirildiği caddedeki son durum havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisine karşı normalleşme adımlarının yavaş yavaş atılacağının duyurulmasının ardından son günlerde Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde kalabalık oluşmuştu. Yetkililerin ve vatandaşların tepkisini çeken görüntüler sonunda bugün İstiklal Caddesi'nde yoğunluk kısmen azaldı. Uyarıların ve denetimlerin sıklaştırılması ile beraber vatandaşlar sosyal mesafeye de uyarak caddede yoğunluğu azalttı. Vatandaşlara maske zorunluluğunun ve 3 metre sosyal mesafe kuralının getirildiği caddedeki son durum havadan görüntülendi. Öte yandan Beyoğlu Belediyesi, cadde girişine stant kurarak vatandaşlara dezenfektan ve maske dağıtmaya devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA