3 medrese arasında ikinci Cuma
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3 medrese arasında ikinci Cuma

3 medrese arasında ikinci Cuma Sivas'ta normalleşme süreci kapsamında tarihi kent meydanında 3 medrese arasında binlerce kişinin katılımıyla Cuma namazı kılındı Sivas'ta normalleşme süreci kapsamında tarihi kent meydanında 3 medrese arasında binlerce kişinin katılımıyla Cuma namazı kılındı.

05.06.2020 17:37 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:44

3 medrese arasında ikinci Cuma

Sivas'ta normalleşme süreci kapsamında tarihi kent meydanında 3 medrese arasında binlerce kişinin katılımıyla Cuma namazı kılındı

SİVAS - Sivas'ta normalleşme süreci kapsamında tarihi kent meydanında 3 medrese arasında binlerce kişinin katılımıyla Cuma namazı kılındı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta Türkiye genelinde tüm camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara vermişti. Normalleşme süreci ile birlikte geçtiğimiz hafta 74 günün ardından 81 ilde ilk Cuma namazı kılındı. Sivas'ta ise haftalar sonra ilk kez Selçuklulardan kalma 3 tarihi medresenin arasında kılınan Cuma namazına binlerce vatandaş katılmıştı. Bu hafta da yine binlerce kişinin katılımı ile Sivas tarihi kent meydanında bulunan 3 medresenin arasında Cuma Namazı kılındı. Seccadesini eline alan vatandaşlar dakikalar öncesinden namazın kılınacağı tarihi kent meydanında, önceden belirlenen yerlere gelerek saf tuttu. Sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınan Cuma Namazında güzel görüntüler kaydedildi. Havadan da görüntülenen namazda, vatandaşlar mutlu olduklarını söyledi.

3 medrese arasında ikinci Cuma

Kaynak: İHA

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