3 Mayıs Türkçülük Günü
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3 Mayıs Türkçülük Günü

3 Mayıs Türkçülük Günü
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

MHP İl Başkanı Serkan Tok, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

MHP İl Başkanı Serkan Tok, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tok, mesajında, 3 Mayıs'ın Türk milliyetçilerinin, Türk milletinin varlık davasında çektikleri ıstırabın ifadesi olduğunu belirtti.

"Önümüzdeki hedef açıktır" ifadesini kullanan Tok, şunları kaydetti:

"Hedef, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda, Başbuğ Alparslan Türkeş'in görüşleri ışığında, bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin emir ve talimatları doğrultusunda çağlar üzerinden atlayarak ilimde, teknikte ilerlemek, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen büyük devlet olmak. Türk medeniyetini tekrar dirilterek dünyaya adalet ve nizam getirmektir. Bunu yapacak inanca ve güce sahibiz. Bir asrı aşan fikir serüveni Türk milliyetçiliğinin neden olduğu gelişmeler bakımından hayati yeri bulunan 3 Mayıs 1944 ruhunun yıl dönümünü gururla yad ediyoruz."

MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan da mesajında, 3 Mayıs'ın Türk milletinin yeniden dirilişinin ve uyanışının günü olduğunu aktardı.

Türklüğün ebediyete kadar baki kalabilmesi için Türk milliyetçilerinin çekemeyecekleri cefa, ödemeyecekleri bedel olmadığını belirten Doğan, "Türk milletinin maddi ve manevi varlığına kast edenlere karşı gösterdiği anlamlı duruşun başlangıcı olan bu kutlu tarihin, 77. yıl dönümünü kutluyorum. Bilinmelidir ki, milletimiz tarih boyuncu pek çok kez sıkıntılı dönemler geçirmiştir. Ancak, aziz Türk milleti bu dönemlerin hepsini aşmasını bilmiştir. Türk milliyetçileri her zaman Türk milletinin birliği, beraberliği ve bölünmez bütünlüğünün savunucusu olmuş ve daima olmaya da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik ise 3 Mayıs'ın merhum Hüseyin Nihal Atsız'ın haklı olduğu bir davayı sahiplenen milliyetçi gençlerin, Ankara Ulus meydanında toplanıp iktidara itiraz hakkını kullanarak tarih yazdığı gün olduğunu hatırlattı.

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol da mesajında 3 Mayıs Türkçülük Günü'nü kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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