3 Mayıs Türkçülük Günü

Türk Ocakları Kırşehir Şube Başkanı Süleyman Doğan, 3 Mayıs gününün Türk milliyetçiliği fikrinin özümsenmesi, var olması açısından dönüm noktası olduğunu bildirdi.

Türk Ocakları Kırşehir Şube Başkanı Süleyman Doğan, 3 Mayıs gününün Türk milliyetçiliği fikrinin özümsenmesi, var olması açısından dönüm noktası olduğunu bildirdi.

Doğan, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu tarihte Türk milliyetçiliği fikrinin tohumlarının ekildiğini anımsattı.

Türk milliyetçiliğinin var olması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyen yaşaması için Türk milliyetçiliği fikrinin kalıcı olarak ortaya konması gerektiğini vurgulayan Doğan, "Bugün başta Alparslan Türkeş ve Nihal Atsız olmak üzere, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sancar, Reha Oğuz Türkkan ve birçok abide şahsiyet Türk milleti tarafından hayırla ve minnetle yad edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner