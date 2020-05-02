3 Mayıs Türkçülük Bayramı

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, 3 Mayıs Türkçülük Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, 3 Mayıs Türkçülük Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Tok, mesajında, Türkçülük Bayramı'nın anlam ve öneminin büyük olduğunu belirtti.

Milliyetçiliğin tüm dünya milletleri arasında geçen mücadelede, sosyal yapıdaki en büyük silah ve güç olma özelliğini koruduğunu vurgulayan Tok, şunları kaydetti:

"Türk milletini emperyalizmin her çeşidinden korumak için varlıklarını, her yönüyle ortaya sunan Türkçülerin verdikleri mücadele bugün net bir şekilde anlaşılmaktadır. Dün Türkçüleri, Türk milliyetçilerini en ağır şekilde eleştirenler, şimdilerde ise onlara hak vermenin mecburiyetini yaşamaktadırlar. 3 Mayıs 1944, Türk milliyetçiliği hareketinin kendini aksiyon ve muhteva olarak ortaya koyduğu dönüm noktasıdır."

Kaynak: AA