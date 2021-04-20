3 Mayıs - Sınavlar iptal mi olacak? Lise, Ortaokul ve ilkokul sınavları iptal mi olacak, ertelenecek mi?

MEB uzaktan eğitim kararının alınmasının ardından "3 Mayıs - Sınavlar iptal mi olacak? Sınavlar ne zaman olacak? Lise, Ortaokul ve ilkokul sınavları iptal mi olacak, ertelenecek mi?" Soruları gündeme geldi. Son kabine toplantısında alınan karar göre tüm resmi ve özel okulların 12'nci sınıflarında yüz yüze eğitime, diğer sınıfların ise uzaktan eğitime devam edeceği açıklandı. MEB'den yapılan açıklamada liselerin sınav tarihleri de netleşti. İşte detaylar...

Sınavlar ile ilgili son dakika gelişmeleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok alanda tedbirler alınıyor. Uzaktan eğitime geçilmesiyle beraber sınavlar merak konusu oldu. 8. ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitim görüyorlar. Liselerde sınav olup olmayacağı araştırılıyor. Peki liselerde sınavlar ne zaman, ertelenebilir mi? 3 Mayıs sınavlar iptal mi?

3 MAYIS - SINAVLAR İPTAL Mİ?

8. ve 12. sınıflar hariç diğer sınıflar uzaktan eğitim geçti. Sınavların iptal olduğu ile ilgili yeni bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili son dakika gelişmesi gelirse detaylar haberde yer alacak.

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselerde yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş ile sınav sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği hatırlatılarak, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin birinci sınavları 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde ilgili zümrelerce hazırlanacak ve 3 Mayıs 2021'den itibaren "Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları" konulu yazıda belirtilen açıklama ve kurallar çerçevesinde planlanarak uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve 13 Nisan salı yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar alındığı belirtildi.

Genelgeye göre, 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitime devam edileceği, 12'nci sınıflar ve mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarının cumartesi ve pazar günleri de sürdürüleceği bildirildi.

UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ!

Mesleki ve teknik anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinde 12'nci sınıflar hariç, meslek, alan dersleri dahil tüm sınıf düzeylerinde uzaktan eğitime geçilecek.

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezlerinde işletmelerde beceri eğitimi ve staj çalışmaları işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ile işletme tarafından gerekli tüm tedbirlerin alınması koşulu ile devam edecek.

12'nci sınıfta yer alan işletmelerde mesleki eğitim dersi ve staj çalışmalarını okulda yapan Anadolu Meslek Programı ve Anadolu Teknik Programı öğrencilerine yönelik zümre öğretmenler kurulu kararı ile belirlenen uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel kazanımlar ise uzaktan eğitim yolu ile verilecek.

Öte yandan, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı özel eğitim meslek liseleri, özel eğitim meslek okulları ve özel eğitim uygulama okullarının 12'nci sınıfları ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan özel eğitim programı uygulanan özel eğitim sınıflarının 12'nci sınıflarında yüz yüze, diğer sınıf seviyelerinde ise uzaktan eğitime devam edilecek. Bu kapsamda 12'nci sınıf seviyesinde evde eğitim hizmetinden yararlanan öğrenciler için de veli talebi doğrultusunda yüz yüze ve uzaktan eğitim sürdürülecek.

Bunun dışında kalan diğer özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında kayıtlı olup evde veya hastanede eğitim hizmetinden yararlanan öğrenciler için tüm sınıf seviyelerinde uzaktan eğitim yapılacak.

Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören 12'nci sınıf öğrencileri için destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze veya uzaktan eğitimle, diğer sınıf seviyelerinde uzaktan eğitim yoluyla devam edecek.

BAKAN SELÇUK UYARDI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeniden uzaktan eğitime geçilmesiyle ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Bakan Selçuk "Ülkenin eğitim geleceği için kurallara uyalım" diyerek şunları söyledi:

"Sizlere burada, ne yüz yüze eğitime başladığımızda duyduğumuz sevinci ne uzaktan eğitimi etkin bir şekilde sürdürebilmek için verdiğimiz çabayı ne okullarımızı açık tutabilmek için gösterdiğimiz gayreti ne de "Bir kez daha uzaktan eğitime geçiyoruz" derken duyduğumuz üzüntüyü anlatmamın imkânı var. Bir milyon öğretmenin ve 18 milyon öğrencinin duygularını bir cümleye sığdıramıyoruz. Yine de deneyeceğim: Lütfen, ülkenin eğitim geleceği için kurallara uyalım; hepimiz, hepimiz ve hepimiz..."