3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü

Kars Valisi Türker Öksüz, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kars Valisi Türker Öksüz, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Öksüz, mesajında, basının, insanlara doğru, tarafsız, objektif haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir kamu hizmeti üstlendiğini belirtti.

Dünya Basın Özgürülüğü Günü'nü kutlayan Öksüz, "Kamuoyunu aydınlatmak için her ortam ve şartta doğru, dürüst ve ilkeli bir yayıncılığı prensip edinerek, tarafsız, özgür basın ahlak kurallarına uyan ve sorumluluk duygusu içinde özveriyle görev yapan basın çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA