3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü

Samsun Valisi Osman Kaymak, 3 MayısDünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, 3 MayısDünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaymak, çağın en dinamik sektörlerinden biri olan basın sektörünün, insanlara doğru, tarafsız ve objektif haber, bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir kamu hizmeti üstlendiğini vurguladı.

Basının özgür ve tarafsızlığının bireyin ve toplumun haber alma, bilgi edinme hakkını kullanmasına, kamuoyunun duygularını ve düşüncelerini objektif olarak yansıtmasına, bu suretle demokrasinin, insan haklarının, temel hak ve özgürlüklerin gelişimine katkıda bulunduğuna işaret eden Vali Kaymak, "Kurtuluş Savaşı'mızda önemli görevler üstlenen Türk basını, günümüzde de çağın getirdiği teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, gündemdeki konulara çözüm üreten yayınlarıyla dünyadaki emsallerine örnek olmuştur. İlimizdeki yerel ve yaygın basın kuruluşlarının, vatandaşlarımızın haber alma hakkını ilkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışı içinde yerine getirmeleri, toplumumuz tarafından şüphesiz takdirle karşılanmaktadır." ifadesini kullandı.

Vali Kaymak, basın sektörünün, özellikle koronavirüs salgını nedeniyle zor şartlarda bile görevlerini yerine getirebilmek için gösterdiği çabayı bildiğini ve bu gayretlerini takdirle karşıladığını aktararak şunları kaydetti:

"Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, yapılan hizmetlerin vatandaşlarımıza yansıtılması ve sorunların çözülmesinde çok önemli bir kamu hizmeti üstlenen ilimiz ve bu sektörde bulunan tüm basın kuruluşları ile basın mensuplarının Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü yürekten kutlar, görev başında ve sonrasında hayatını kaybederek aramızdan ayrılan tüm basın mensuplarına da Allah'tan rahmet dilerim."

Kaynak: AA