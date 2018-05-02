Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, "3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, basın özgürlüğünün önemine vurgu yapan Tekintaş, basın mensuplarının çok zor bir görev yürüttüğünü belirtti.

Başkan Tekintaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Basın demokrasinin en temel ve vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bu kapsamda basın mensuplarımız, güç şartlar altında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, yapılan hizmetlerin vatandaşlarımıza yansıtılması ve sorunların çözülmesi noktasında çok önemli bir kamu görevi yürütmektedir. Basın özgürlüğü de demokrasilerin devamının sağlanmasında ve daha güçlü hale getirilmesinde son derece önem arz etmektedir. Bu vesile ile günümüzün en zor ve özveri gerektiren mesleklerinden birini yerine getiren, her alanda yaşanan gelişmeleri bizlere ulaştıran ve görevlerini büyük bir özveri ve hassasiyetle yerine getiren basın mensuplarımızın, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutluyor, her birine görevlerinde başarılar diliyorum."