3 Mart Perşembe günü maç var mı? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusuna yanıt arayan sporseverler, 3 Mart Perşembe hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da taraftarlar merakla araştırıyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 3 Mart Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 3 Mart Perşembe bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusuna yanıt arayan sporseverler, 3 Mart Perşembe hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.

03.03.2022 MAÇ LİSTESİ

Guarani - America Mineiro– Copa Libertadores- 01:15- Bilyoner TV

Universidad Catolica - Bolivar– Copa Libertadores- 01:15- Bilyoner TV

Estudiantes - Audax Ital.– Copa Libertadores- 03:30- Bilyoner TV

U. Deportes - Barcelona SC– Copa Libertadores- 03:30- Bilyoner TV,S Sport Plus

Palmeiras - Atletico PR– Recopa Sudamericana- 03:30- S Sport 2, S Sport Plus

Atlas - Pachuca– Meksika Premier Ligi - Clausura- 04:00- Bilyoner TV

Tigres - Cruz Azul– Meksika Premier Ligi - Clausura- 04:00- Bilyoner TV

Atl. San Luis - Guadalajara– Meksika Premier Ligi - Clausura- 06:00- Bilyoner TV

Santos Laguna - Universidad Nacional– Meksika Premier Ligi - Clausura- 06:00- Bilyoner TV

Bravo - O. Ljubljana– Slovenya 1. Ligi- 17:00- Bilyoner TV

Haberler.com - Gündem