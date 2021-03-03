3 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 654. bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta puan durumu!

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Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta 3 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 654. bölüm fragmanı izle!

3 MART GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Saniye Kuşçu: 21

Aysun Kuşatan:17

Ayten: 15

Zeynep: 12

3 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 653. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı!

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Aysun Kuşatan ve Saniye Kuşçu aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı!

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

3 MART PUAN DURUMU

Saniye Kuşçu: 21

Aysun Kuşatan:17

Ayten: 15

Zeynep: 12

GELİNİM MUTFAKTA 654. BÖLÜM FRAGMANI İZLE