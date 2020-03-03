03.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:44

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Yaban Hayatı Koruma ve Dayanışma Derneği (YAKORDER) Başkanı Mustafa Özer, Dörtyol 19 Aralık Ortaokulu ile yaptıkları ortak etkinlikte, Amanos Dağlarının biyoçeşitlilik açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Bu nedenle değişik türlerden birçok hayvanın, insanların yaşam alanı içerisinde bulunduğunu belirten Özer, "Bizler de öğrencilerimize zaman zaman yaptığımız etkinliklerle bu yaşam alanlarını ve türlerini tanıtmaktayız. 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü nedeniyle öğrencilerimize bu etkinlikle bilgilendiriyoruz." dedi.

Etkinlikte öğrenciler için boyama yarışması yapıldı. Yarışmada derece alan öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Kaynak: AA