3 Mart Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda kim birinci oldu? 3 Mart Doya Doya Moda'ya kim veda etti? 3 Mart Doya Doya Moda Puan Durumu!

TV8'in en çok izlenen moda programı, Doya Doya Moda bu hafta da hız kesmeden devam ediyor! Programda konsept değişikliğine gidildi ve kızlar, erkekler beraber yarışıyor. Ünlü manken Ivana Sert'in jüri olarak katıldığı 3 Mart Doya Doya Moda'da kim birinci oldu? Doya Doya Moda Puan Durumu! 3 Mart Doya Doya Moda kim elendi, kim kazandı?