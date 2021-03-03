3 Mart Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

3 Mart Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 3 Mart'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Mart Çarşamba Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Mart Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 3159406

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 03/03/2021 00:00:00 - 03/03/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3159415

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah UÇURTMA sk bölgelerinde 03/03/2021 02:00:00 - 03/03/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3159429

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ÖZGÜLER sk bölgelerinde 03/03/2021 04:00:00 - 03/03/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3158810

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah FATİH sk/ NENEHATUN mah ALPTEKİN, ALİYE, ASLANTAŞ, AZİME, AĞADERE, BATU, BİLGEN, CAVİDAN, CİRİT, ERGÜL, ERGÜNER, ERSEN, FATİH, FERİT, GÜLSULTAN, KÖSE, LİLA, SEYİT, SOKULLU MEHMET, SUNGURLU, TEŞVİKİYE, TOKCAN, URAZ, VEZNECİLER, ZUHAL, ÖZBERK, İLHAN, İNTİZAM, İREM, ŞEHRAZAT sk/ İSLAMBEY mah FATİH, GÜLVEREN sk bölgelerinde 03/03/2021 09:00:00 - 03/03/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3125837

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah GENERAL MUSTAFA ÖZYANAR, NİYAZ, TURGUT REİS, ÖZGÜLER sk bölgelerinde 03/03/2021 11:00:00 - 03/03/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3158867

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ANADOLU, BİLAY, CEMRE, EKREM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MOZAİK, TABUR, TURGAY, YÜCEALP sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1148. sk bölgelerinde 03/03/2021 11:00:00 - 03/03/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3158888

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BEŞİKÇİ, GELİBOLU, KÖRFEZ, NİHAN, ZERDA, ZEYNEP, ŞİRİNDERE sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, FALİH RIFKI ATAY sk/ YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, ANI, ATLIHAN, AYŞİN, BAHADDİN, BAĞLIK, BAĞÇEŞME, BEYAZ GÜL, BEYZADE, BİROL, BİÇER, CİHANMERT, ELİAÇIK, FALİH RIFKI ATAY, FISTIKLIKÖŞK, GÜLDEFNE, GÜRSES, HÜMA, KESKİN, KUBBE, KUYUMCULAR, MÜCAHİT, MÜJDAT, MÜSTESNA, NAMIK, NEBİ, NECİP FAZIL, OKUL YOLU, OYLUM, PANAROMA, PETROL, PÜRÇEK, SERAY, SOYDAŞ, TEKKE, TUANA, YAREN, YASİN, YAVUZAY, YEMİŞ, YENİDOĞAN, YÜCEDAĞ, YÜCEL, ZEKİ, ŞECAAT, ŞİRİNDERE sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 308. sk bölgelerinde 03/03/2021 13:00:00 - 03/03/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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