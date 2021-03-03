3 Mart Çarşamba hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak? İşte 3 Mart 2021 günlük hava durumu tahminleri!
Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 3 Mart Çarşamba hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?
3 MART ÇARŞAMBA GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Osmaniye, Konya, Karaman, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Göller Yöresi, Konya, Karaman, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Marmara, Ege ve İç Anadolu'da 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA BÖLGESİ
EDİRNE °C, 15°C Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 11°C Parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ
A.KARAHİSAR °C, 9°C Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 15°C Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 15°C Parçalı bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
ADANA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli ile öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
ANKARA °C, 12°C Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 12°C Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C Parçalı bulutlu
NEVŞEHİR °C, 10°C Parçalı bulutlu
KARADENİZ BÖLGESİ
BOLU °C, 7°C Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 11°C Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu
ZONGULDAK °C, 9°C Parçalı bulutlu
AMASYA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
SAMSUN °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
TRABZON °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
ELAZIĞ 0°C, 13°C Parçalı bulutlu
ERZURUM -12°C, 3°C Parçalı bulutlu
KARS -11°C, 3°C Parçalı bulutlu
VAN -3°C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
DİYARBAKIR °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SİİRT °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
3 MART ÇARŞAMBA İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğusu ile İstanbul çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Trakya Kesimi ile bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
3 MART ÇARŞAMBA ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?
Bölge genelinin parçalı bulutlu, iç kesimlerinin sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli geçmesi beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının bölge genelinde 2 ila 4 derece civarında artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.
3 MART ÇARŞAMBA İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?
Bölge geneli parçalı ve az bulutlu olarak geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Balıkesir çevrelerinde yerel olarak pus görülecek.
HAVA SICAKLIĞI: 4 ila 6 derece artacak.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, kıyı kesimlerde kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.