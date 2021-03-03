3 Mart Çarşamba hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak? İşte 3 Mart 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 3 Mart Çarşamba hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

3 MART ÇARŞAMBA GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Osmaniye, Konya, Karaman, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Göller Yöresi, Konya, Karaman, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara, Ege ve İç Anadolu'da 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 15°C Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 9°C Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 15°C Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 15°C Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli ile öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 12°C Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 10°C Parçalı bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 7°C Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 11°C Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C Parçalı bulutlu

AMASYA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

SAMSUN °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ELAZIĞ 0°C, 13°C Parçalı bulutlu

ERZURUM -12°C, 3°C Parçalı bulutlu

KARS -11°C, 3°C Parçalı bulutlu

VAN -3°C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

3 MART ÇARŞAMBA İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğusu ile İstanbul çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Trakya Kesimi ile bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

3 MART ÇARŞAMBA ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge genelinin parçalı bulutlu, iç kesimlerinin sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli geçmesi beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının bölge genelinde 2 ila 4 derece civarında artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

3 MART ÇARŞAMBA İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge geneli parçalı ve az bulutlu olarak geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Balıkesir çevrelerinde yerel olarak pus görülecek.

HAVA SICAKLIĞI: 4 ila 6 derece artacak.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, kıyı kesimlerde kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.

GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...