3. Maden Kenti Sivas Zirvesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Endüstriyel Yatırımlar Daire Başkanı Cihan Tatar, "İyi bir madencilikte ÇED yatırımcının yol haritasıdır. Madenciliğin çevreyi yıprattığı, döktüğü, yaşanmaz hale getirdiği noktalarını ÇED ile gidermiş oluruz." dedi.



Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda üçüncüsü düzenlenen "Maden Kenti Sivas Zirvesi"nin ikinci gününde sunum yapan Tatar, "Madencilik Faaliyetlerinde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)" konulu sunum yaptı.



Bazı kesimler tarafından ÇED'in kalkınmayı engelleyen, yatırıma engel, kalkınma hamleleri için ayak bağı olduğunun öne sürüldüğünü dile getiren Tatar, ÇED'in gelişmeyi engellemenin aksine çevre yönetiminin en etkin aracı olduğunu söyledi.



ÇED'in yatırımcının yol haritası olduğunu belirten Tatar, "ÇED dünyamızda ve Türkiye'de oldukça yeni bir kavram. Biz çevre değerlerini korumak için ÇED yapıyoruz. Şu anda yatırımcı, sivil toplum kuruluşları, bizler ÇED'in belgeden ibaret olmadığının farkındayız. ÇED bir izin değil, bir değerlendirme sürecidir. Bir yatırıma başlamak için gerekli ancak yeterli değildir. ÇED ön bir değerlendirmedir." diye konuştu.



Tatar, maden arama faaliyetlerinde maden çıkartılacak bölgedeki çalışmanın halka iyi anlatılması gerektiğini de vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bu aşamalarda da bilgilenmek isteyen halkımızı bilgilendiriyoruz. Madencilik açısından da ÇED önemli. Yatırımcıların işlerin hızlı yürümesi için küçük alanları gösterip 'ÇED gerekli değildir' raporu almaları da yanlış. İleri zamanlarda bu önümüze büyük sıkıntılar çıkarıyor. Eninde sonunda bir ÇED süreci yaşamakta fayda var. Bakanlıkta yürüyen ÇED süreçlerinin ürkütücü ve korkutucu bir yanı yok. Maden yatırımcıları Bakanlıktan korkmasın, gelinsin ve değerlendirme yapılsın. ÇED bu konuda önem arz ediyor. İyi bir madencilikte ÇED yatırımcının yol haritasıdır. Madenciliğin çevreyi yıprattığı, döktüğü, yaşanmaz hale getirdiği noktalarını ÇED ile gidermiş oluruz."



Madencilik zirvesinde Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meltem Sarıoğlu Cebeci de, "Madenciliğin Çevresel Etkileri" konulu sunum yaptı.