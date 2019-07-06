3 Lives Filmi

Genç bir kadın, kendisini kaçıranlardan kurtulmanın yolunu aramaktadır. Tam da bu sırada tanımadığı bir adam, genç kadına yardımcı olmaya çalışır. Ancak genç kadın bir süre sonra adamın, 15 yıl önce kendisine saldırması sonucu hapse düşen adam olduğunu keşfeder.



Yönetmen: Juliane Block

Senaryo: Juliane Block, Wolf-Peter Arand

Oyuncular: Mhairi Calvey, Anatole Taubman, Maja-Celiné Probst, Victor Alfieri, Tyron Ricketts, Martin Kaps, Pete Riley, Dharmander Singh

Filmin Türü: Gerilim

Orijinal Adı: 3 Lives

Yapımcı Firma: 3 Lives Movie Ltd

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Almanya

Orijinal Dili: Almanca

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 13.09.2019

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Kaynak: InterSinema.com