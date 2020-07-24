3 liraya 3 çeşit yemek
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3 liraya 3 çeşit yemek

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "mahalle mutfakları" yeni normalleşme sürecinde yeniden hizmete girdi.

3 liraya 3 çeşit yemek
24.07.2020 09:47 | Son Güncelleme: 24.07.2020 09:50

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "mahalle mutfakları" yeni normalleşme sürecinde yeniden hizmete girdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2020 yılının ilk aylarında mahalle mutfakları açacaklarının müjdesini vererek, dezavantajlı mahallelerdeki vatandaşlara "3 TL'ye 3 çeşit yemeğe" ulaşabilme olanağı sunmak istediklerini açıklamıştı. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Şubat ayı ikinci birleşiminde gündeme gelen mahalle mutfakları teklifi meclis üyeleri tarafından oybirliğiyle kabul görmüştü. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, mahalle mutfaklarının ilkini Mart ayının ilk haftalarında Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi'nde yer alan Toroslar Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi yerleşkesinde hizmete açmıştı. Ayrıca 3 mobil mahalle mutfağı da kentin çeşitli mahallelerinde konuşlanarak vatandaşlara yemek hizmeti sunmaya başlamıştı. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında hizmete yaklaşık 4 ay ara veren mahalle mutfakları yeniden açıldı. Büyükşehir'in aşhanesinde pişen yemekler, salgın sürecinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara ulaştı. Pandemi sürecinde 400 binin üzerinde ücretsiz yemek hizmeti sunan Büyükşehir, yeni normalleşme sürecinde mahalle mutfaklarını yeniden hizmete kazandırdı. Vatandaşlar, Toroslar Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki sabit mahalle mutfağının yanı sıra 3 mobil dağıtım aracıyla hafta içi her gün 17.00-19.00 saatleri arasında Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi ile Toroslar ilçesi Demirtaş ve Kurdali mahallelerinde de 3 TL'ye 3 çeşit yemeğe ulaşabiliyor.

Aşhanede görevli Ulaş Yıldız, yemeklerin tek kullanımlık paketlerle hijyenik koşullarda vatandaşlara ulaştırıldığını belirterek, "Sadece 3 TL gibi cüzi bir rakam karşılığı 3 çeşit yemek veriyoruz. Ana yemek, pilav veya makarna gibi yardımcı yemek, yoğurt, tatlı ve benzeri destekleyici üçüncü üründen oluşan menümüzle vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Bunların tamamı aşhanemizde üretiliyor. Biz yemekleri vatandaşlarımıza tek kullanımlık kaselerde ikram ediyoruz. Yemeklerimiz aşhanemizde çok kaliteli ürünlerle üretiliyor. Aynı yemekleri burada vatandaşlarımıza ikram ediyoruz" dedi.

Halkkent Mahallesi sakinlerinden 57 yaşındaki Abidin Gözüyılma ise mahalle mutfaklarından aldığı yemeklerin bütçesini önemli oranda dengelediğini belirterek, "Vahap Bey'i tek kelimeyle tebrik ediyorum. 3 lira maliyet değil ama vatandaşa yemek şeklinde yapılan yardım çok makbul. Bütçemi neredeyse burası dengeliyor. Pazara gidemiyorsun, bir şeyin yanına yanaşamıyorsun. Nohutun kilosu 9 lira olmuş. Ben buradan nohutlu yemek alacağım ve 3 lira olacak" diye konuştu.

Vatandaş Hasan Erkuş da salgın sürecinde işini kaybettiğini ve yaşlı annesine bakmak zorunda olduğunu söyledi. Mahalle mutfaklarının yaşadığı zorlu süreçte kendisine önemli faydalar sağladığını belirten Erkuş, "Sağ olsun Vahap Başkanımız burayı açmış. Çok uygun. Ekmek zaten 1 lira olmuş. Zaten içindeki ekmekler 1 lira yapar. 2 liraya da yemekler geliyor. Aşırı derecede uygun. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz bize böyle katkıda bulunduğu için" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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