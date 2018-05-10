3. Lig Şampiyonu Hatem Ben Arfa'yı İstiyor

Fransa Ulusal Ligi'nde (3. Lig) sezonu şampiyon bitirmesi kesinleşerek 2. lige yükselen Red Star'ın gözünün Hatem Ben Arfa'da olduğu ortaya çıktı.

Daha önce Fransız basınına verdiği röportajında kadro dışı kaldığı dönemde Ben Arfa'yı takımıyla antrenman yapması için sezon sonuna kadar davet ettiğini söyleyen Red Star Teknik Direktörü Regis Brouard ilginç bir açıklamada daha bulundu.

"ONU İSTİYORUZ"

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Regis Brouard, Ben Arfa'yı takımda görmekten mutluluk duyacağını söylerken yıldız ismi bir çağrıda bulundu ve "Ben Arfa'nın kafası hala karışık ve Paris'te yaşamaya devam etmek istiyorsa biz tüm olanaklarımızla hazırız. Mali durumlar karışık görünüyor, bunu başkanımızın incelemesi gerek ama futbolda hiçbir zaman ne olacağını bilemezsiniz. Çok yetenekli ve belki hala üst düzey oynamak isteyecektir. Ama biz onu takımda görmeye hazırız"ifadelerini kullandı.

PSG İLE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sezon sonunda Paris Saint Germain'deki sözleşmesi bitecek olan Hatem Ben Arfa'nın kariyerine hangi takımda devam edeceği henüz netlik kazanmadı. Yıldız oyuncu ile geçtiğimiz transfer dönemlerinde Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe de ilgilenmişti.