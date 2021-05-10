3. Lig Play-Off: Fethiyespor: 0 Yomraspor: 1
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

3. Lig Play-Off: Fethiyespor: 0 Yomraspor: 1

3. Lig Play-Off: Fethiyespor: 0 Yomraspor: 1
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 3. Lig 2. Grup Play-Off Çeyrek final ikinci maçında Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Yomraspor'a 1-0 yenildi.

Misli.com 3. Lig 2. Grup Play-Off Çeyrek final ikinci maçında Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Yomraspor'a 1-0 yenildi. Bu skorlar Fethiyespor yarı finale yükseldi.

Stat: Fethiye Şehir

Hakemler: Onur Özütoprak xxx, Deniz Turgut xxx, Gökhan Barcın xxx

Fethiyespor: Serken xx, Sabri xx, Berkay xxx, Cemal xx (Mert dk. 34 xx) Yakup xx, Mehmet xx, Fatih xx,Alihan xx (Serhat dk. 63 x), Tahir xx, Hayrullah xx, Anıl Arıcoğlu xx (Hakan dk. 89 ?)

Yomraspor: Onur xx, Mehmetcan xxx, Erhan xx, Doğukan xx, (Dk. 85 Halil x), Şenol xxx, Muhammed xx, Hayri xx (Ahmet dk. 74 x), Oğuzhan xx, Samet xx, Miraç xx, Ogün xx

Gol: Doğukan (dk. 9) (Yomraspor)

Kırmızı Kart: Muhammed (dk. 53) (Yomraspor)

Sarı Kartlar: Ogün, Miraç, (Yomraspor) - MUĞLA

3. Lig Play-Off: Fethiyespor: 0 Yomraspor: 1
3. Lig Play-Off: Fethiyespor: 0 Yomraspor: 1
3. Lig Play-Off: Fethiyespor: 0 Yomraspor: 1
3. Lig Play-Off: Fethiyespor: 0 Yomraspor: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Burcu Biricik Nesrin Cavadzade
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 3. Lig Play-Off: Fethiyespor: 0 Yomraspor: 1 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 22:53:01. #1.16#

title