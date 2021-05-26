3. Lig kulüp başkanlarından TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ziyaret
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3. Lig kulüp başkanlarından TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ziyaret

3. Lig kulüp başkanlarından TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ziyaret
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Misli.com 3. Lig'de yer alan 16 kulübün başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Misli.com 3. Lig'de yer alan 16 kulübün başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekilleri Mehmet Baykan ve Ali Düşmez, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da yer aldı.

Ziyarette Cizrespor, Tokatspor, Tekirdağspor, 1877 Alemdağ Spor, Atlas Maden Çengelköyspor, Gölcükspor, Manisaspor, Muğlaspor, Yalovaspor, Sultanbeyli Belediyespor, Yozgatspor 1959, Antalya Kemerspor, Silivrispor, Arhavispor, Payasspor ve Kozanspor kulüplerinin başkanları bulundu.

2020-2021 sezonu ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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