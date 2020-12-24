3. Lig: Karşıyaka: 0 Altındağspor: 0
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3. Lig: Karşıyaka: 0 Altındağspor: 0

24.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:15
3. Lig: Karşıyaka: 0 Altındağspor: 0

Misli.com 3. Lig 3. Grup'un 15. haftasında Altındağspor'u konuk eden Karşıyaka, rakibiyle golsüz berabere kaldı.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'un 15. haftasında Altındağspor'u konuk eden Karşıyaka, rakibiyle golsüz berabere kaldı.

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Murat Ercan xx, Recep Korkmaz xx, Yunus Çiftçi xx

Karşıyaka: Erdoğan Açar xx, Cenk Özbey xx, Metin Peker xx, Muhammet Öztekin xx, Mustafa Aşan x (Caner Cengiz dk. 86 ?), Arif Cılak xx (İlyas Kahraman dk. 75 x), Namık Çelik x (Özkan Duman dk. 55 x), Anıl Çıracı xx, Doğukan İnci xx, Hakan Kuş xx, Battal Demirbilek x (Batuhan Kara dk. 55 x)

Yedekler: Mehmet Aksoy, Cihan Ethemoğlu, Mustafa Çalışkan

Teknik Direktör: Soner Tolungüç

Altındağspor: Süleyman Çamlıca xx, Kaan Uykur xx, Furkan Ünsal x (Gürkan Alver dk. 65 x), Ali Eren Demirkol xx, Emre Toptan xx, Bayram Can Alyurt xx, Gökhan Şahin xx, Emrah Sürücü xx, Alperen Doğan xx (Sıtkı Ferdi İmdat dk. 90 ?), Tunahan Akpınar x (Fatih Karslı dk. 46 x), Ercan Güneri x (Furkan Güneş dk. 46 x (Hamit Kargın dk. 83 ?)

Yedekler: Melikhan Kasım Kılıçarslan, Utku Kahyaoğlu

Teknik Direktör: Metin Akpunar

Sarı kartlar: Anıl Çıracı, Hakan Kuş, Batuhan Kara, Caner Cengiz (Karşıyaka), Fatih Karslı, Hamit Kargın (Altındağspor) - İZMİR

3. Lig: Karşıyaka: 0 Altındağspor: 0
3. Lig: Karşıyaka: 0 Altındağspor: 0
3. Lig: Karşıyaka: 0 Altındağspor: 0
3. Lig: Karşıyaka: 0 Altındağspor: 0
3. Lig: Karşıyaka: 0 Altındağspor: 0
3. Lig: Karşıyaka: 0 Altındağspor: 0
3. Lig: Karşıyaka: 0 Altındağspor: 0
3. Lig: Karşıyaka: 0 Altındağspor: 0
3. Lig: Karşıyaka: 0 Altındağspor: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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