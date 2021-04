3. Lig: Diyarbakirspor: 2 Belediye Derincespor: 1

Misli.com 3. Lig 1. Grup'un 29. haftasında Diyarbekirspor, Belediye Derincespor'u sahasında 2-1 mağlup etti.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'un 29. haftasında Diyarbekirspor, Belediye Derincespor'u sahasında 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Diyarbekirspor 67 puanla liderliğe yükseldi. İkili averajı Bucaspor'dan kötü olan Diyarbekirspor'un ligin son haftasında alacağı 1 puan şampiyonluğa taşıyacak. Diyarbekirspor, sezonun son maçını deplasmanda Arnavutköy Belediyespor ile yapacak.

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Burak Olcar xx, Ali Etlikçi xx, Azad İlhan xx

Diyarbekirspor: Salih Şenbaş xx, Baran Işık xx, Emir Can Sayar xxx, Reşo Akın xx, Mustafa Pınar xx (Enes Keskin dk. 74 x), Okan Dernek xxx, İbrahim Has xx, Ferhat Çoban xx, Hakkı İsmet Şimşek xx (Murathan Buruş dk. 73 x), Mustafa Emre Can xx, Mehmet Fuat Gölbaşı xxx

Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz x, Tayfun Kırca x (Mehmet Bağlı dk. 60 x), Efe Karaoğlu xx, Muhammed Fatih Yıldırım xx, Sinan Morgül xx, Sercan Uslu xx, Bertuğ Başdemir xx, Mehmet Tosun xx, Melih İnan xx, Ramazan Özkabak x (Tayfur Emre Yılmaz dk. 46 x), Muhammed Enes Yılmaz x (Kubilay Serbest dk. 77 ?)

Goller: Emir Can Sayar (dk. 11), Okan Dernek (dk. 19) (Diyarbakirspor), Efe Karaoğlu (dk. 85) (Belediye Derincespor)

Sarı kart: Mustafa Pınar (Diyarbekirspor) - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı