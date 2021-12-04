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3. Lig'de Fethiyespor, Karşıyaka'yı 1-0 yendi

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Spor
3. Lig'de Fethiyespor, Karşıyaka'yı 1-0 yendi

TFF 3. Lig. 3. Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, sahasında Karşıyaka'yı 1-0 mağlup etti.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - TFF 3. Lig. 3. Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, sahasında Karşıyaka'yı 1-0 mağlup etti.

Fethiye Şehir Stadında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarıda Fethiyespor'un golünü, 74. dakikada Alihan Tunçer kaydetti. Müsabaka Fethiyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Fethiyespor, topladığı 37 puanla liderliğini sürdürdü.

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AA / Ali Rıza Akkır - Spor Haberleri

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