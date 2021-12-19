3. Lig'de Fethiyespor, Belediye Derincespor'u 1-0 yendi
AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Spor
TFF 3. Lig. 3. Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, sahasında Belediye Derincespor'u 1-0 mağlup etti.
FETHİYE, MUĞLA (AA) - TFF 3. Lig. 3. Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, sahasında Belediye Derincespor'u 1-0 mağlup etti.
Fethiye Şehir Stadında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.
İkinci yarıda Fethiyespor'un golünü, 72. dakikada Alihan Tunçer kaydetti. Müsabaka Fethiyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Fethiyespor, topladığı 43 puanla liderliğini sürdürdü.
AA / Ali Rıza Akkır - Spor Haberleri
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