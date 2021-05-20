3.Lig 2. Etap Tokat'da tamamlandı
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3.Lig 2. Etap Tokat'da tamamlandı

3.Lig 2. Etap Tokat'da tamamlandı
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye 3. Ligi 2. Etap Yarışmaları Tokat ili Hüseyin AKBAŞ Spor Salonunda tamamlandı.

İlk devreyi erkelerde ve kadınlarda ilk sekiz içinde tamamlayan takımlar, Türkiye 3. Ligi 2.devresi 3. Etap Yarışmalarında play-off grubunda, ilk sekize giremeyen takımlar ise klasman grubunda mücadele edecekler.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 2020-2021 Suzan Özbek sezonu Türkiye 3.Ligi 1.etap Aydın Didim Maçlarını Genç Hareket Gsk olarak 8 maçın 8'ini de alarak birinci sırada bitirdi. 2. etapta ise Tokat Maçlarında 8 maçta 6 sını kazanarak play-off a tekrar birinci sırada giriş yaptı.

Play-off müsabakalarında3. Ligi şampiyon olarak tamamlamayı hedefliyor. Cengiz Adıgüzel'in antrenörlüğünü yaptığı takım oyuncuları Aytekin Sarışahin, Melih Sarışahin, Hüseyin Seçkin, Yahya Seçkin ve Yusuf Adıgüzel son derece başarılı performanslar gösterdi.

Kaynak: Bültenler

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