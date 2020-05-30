3 kuşaktır geçimlerini kolonyacılıktan sağlıyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

3 kuşaktır geçimlerini kolonyacılıktan sağlıyorlar

Siirt'te Şendur ailesi 3 kuşaktır geçimlerini kolonyacılık mesleğinden sağlıyor.

3 kuşaktır geçimlerini kolonyacılıktan sağlıyorlar
30.05.2020 14:01 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:10

Siirt'te Şendur ailesi 3 kuşaktır geçimlerini kolonyacılık mesleğinden sağlıyor.

Siirt'te yaşayan 56 yaşındaki Orhan Kemal Şendur, babasından devraldığı kolonyacılık mesleğini oğluyla sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor. Kentte kolonyacılık mesleğini üç kuşaktır sürdüren Şendur ailesi, ürettikleri kolonyaları müşterileriyle buluşturuyor.

Mesleğini severek yürüten Orhan Kemal Şendur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Caddesi'nde babasının kendisine açtığı iş yerinde bir şişe kolonya ile mesleğe ilk adımı attığını anlatarak, 43 yıldır mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Sadece Siirt'te değil Türkiye'nin farklı illerinden de müşterilerinin bulunduğunu aktaran Şendur, Türkiye genelinde müşterilerine talep ettiği kokuları ulaştırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

"Babamın açtığı iş yerinde 43 yıldır çalışıyorum. Şimdi oğlumla bu işi sürdürüyoruz. İnşallah bu mirası torunlarım da devralacak. Türkiye'nin her yerine kolonyaları gönderiyoruz." diyen Şendur, kaliteye çok önem verdiklerini belirtti.

Mesleğiyle gurur duyduğunu, geçimini bu meslekle sağladıklarını ifade eden Şendur, şöyle konuştu:

Bu işe çok değer veren biri olarak müşteriye verdiğim kolonyanın en az bir hafta kokusunun kalmasına özen gösteriyorum. Bana kolonya üreticiliği için çok teklif geldi ama gitmedim. Koronavirüs salgını dolayısıyla kolonyaların kalitesini daha da artırdık. Vatandaşlarımız zaten koronavirüs nedeniyle zor günler geçiriyor, biz de fiyatı yükseltsek haksızlık yapmış oluruz. Fırsatçılara pirim vermediğimiz gibi onlara meydan okuyoruz."

Mesleğe bir şişe ile başladığı belirten Şendur, şimdi ise binlerce şişe kolonya sattığını bildirdi.

Şendur, "İlk başladığım yıl kimse kolonya almaya gelmiyordu. Dönemin Siirt belediye başkanına hediyelik kolonya verdim. Kısa sürede kokusu çok beğenildi. 3 ayda 10 bin kolonya sattım. Her bayram öncesi gelenler bu kolonyayı almaya başladı. Üretim üç katına çıktı." ifadelerini kullandı.

Şendur'un oğlu Berat Şendur da dededen devraldıkları mesleği sürdürmenin sevincini yaşadığını belirterek, babasıyla yıllardır bu mesleği sürdürdüklerini söyledi.

Şendur, zamanla iş yerindeki çeşitliliği artırdıklarını, kolonyanın yanında parfüm, esans ve oda spreyi de ürettiklerini aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı Haber
Son dakika: Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Son dakika: Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran provokatör ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen provokatör yakalandı Haber
Son dakika: Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran provokatör ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen...
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü Haber
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi Haber
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Ekrem İmamoğlu: Atatürk'ün vasiyeti olan Fatih Sultan Mehmet heykelini yapacağız
Ekrem İmamoğlu: Atatürk'ün vasiyeti olan Fatih Sultan Mehmet heykelini yapacağız
ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı
Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı
Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu
Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu
Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler
Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler
Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu
Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu
Beşiktaş'la olaylı bir şekilde yollarını ayıran Karius'un Hertha Berlin transferi suya düştü
Beşiktaş'la olaylı bir şekilde yollarını ayıran Karius'un Hertha Berlin transferi suya düştü
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
Böyle dostluk olmaz olsun! Borç vermeyen arkadaşlarını, 14 bıçak darbesiyle öldürdüler
Böyle dostluk olmaz olsun! Borç vermeyen arkadaşlarını, 14 bıçak darbesiyle öldürdüler
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini bıçakladı
Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini...
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Hulusi Akar Mustafa Destici Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Demet Akbağ Ayça Varlıer Haldun Dormen
Spor Mete Gazoz Fatih Terim İlhan Cavcav Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Futbol Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: 3 kuşaktır geçimlerini kolonyacılıktan sağlıyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 14:10:16. #1.15#
title