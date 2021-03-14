3 kurala uymayan geri döndürülüyor
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3 kurala uymayan geri döndürülüyor

14.03.2021 10:21 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:28
3 kurala uymayan geri döndürülüyor

Zonguldak'ta Polis ekipleri tarafından Gazipaşa Caddesi'nde izin belgesi, sosyal mesafe ve maske uygulaması yapıldı.

Zonguldak'ta Polis ekipleri tarafından Gazipaşa Caddesi'nde izin belgesi, sosyal mesafe ve maske uygulaması yapıldı.

Zonguldak'ta dün akşam 21: 00'dğ başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Gazipaşa Caddesi'nde polis ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Uygulamaya takılan sürücülere izin belgesiz soruldu. İzin belgesiz sürücüler ise geri döndürüldü. Öte yandan izin belgesinin yanı sıra araçlarda sosyal mesafe ve maske konusunda da uyarılar yapıldı. Uygulama 15 Mart 05: 00'da sona erecek. - ZONGULDAK

3 kurala uymayan geri döndürülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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