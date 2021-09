3. Kültür Sanat ve Hizmet Ödülleri Sahiplerini Buldu

4 Eylül Sivas Kongresi'nin 102. Yıldönümü dolayısıyla "Solistler Geçidi Konser Programı ile Sivas, Kültür, Sanat ve Hizmet Ödülleri" programı düzenlendi.

4 Eylül Sivas Kongresi'nin 102. Yıldönümü dolayısıyla "Solistler Geçidi Konser Programı ile Sivas, Kültür, Sanat ve Hizmet Ödülleri" programı düzenlendi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı.

Programda ilk olarak Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu Solistler Geçidi Konseri düzenlendi. Solistler Hasan Göktaş ile Özlem Kızıltaş birbirinden güzel parçaları dinleyenleri için seslendirdi. Konserin ardından Sivas, Kültür, Sanat ve Hizmet Ödülleri Törenine geçildi.

Programda ilk olarak söz alan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas'a hizmet eden, iz bırakan değerlerin unutulmamasının önemine vurgu yaptı. Başkan Bilgin, geride hoş seda bırakan, güzelliklerle anılan ve Sivas'ın adını duyuran hemşerilerimize teşekkür etti.

Marifet İltifata Tabidir, Müşterisiz Meta Zayidir

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu kadim şehrin geçmişten bugüne kadar koruyarak getirdiği en önemli özelliklerinden birisinin vefa olduğunu vurgulayan Vali Salih Ayhan da "Yetiştirdiği değerlere, toprağına, vatanına olan vefasını her dönem göstermiş bir şehir olan Sivas, bu anlamda da örnek bir şehirdir. Şehirde gezerken bir okulun isminde görürsünüz Mustafa Taki'yi, Muzaffer Sarısözen'i, Şemsi Sivasi'yi. Bir havacılık yarışmasının adında duyarsınız Nuri Demirağ'ı. Bir türküde duyarsınız toprağına sadık yarim diyen Aşık Veysel'i. Bir anı evinde görürsünüz "Daha senden gayrı aşık mı yoktur" diyen Aşık Ruhsati'yi, "İnanmadığım yolda milyonlarla yürüyeceğime, inandığım yolda tek başıma yürürüm "diyen Muhsin Yazıcıoğlu'nu. Şehrin her köşesinde hissedersiniz 102 yıl önce ülke yangın yeri iken 108 gün milli mücadeleye ev sahipliği yapan asil ruhu. 'Marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir'. Devlet ve toplum olarak, kültür ve sanat hayatımıza çok önemli katkılarda bulunan, özgün eserleri veya hizmetleriyle öne çıkan değerlerimiz için ne yapsak azdır. Her biri, her türlü iltifatı fazlasıyla hak ediyor. Bize düşen de iltifat etmektir, takdir etmektir, teşekkür etmektir, vefa göstermektir" dedi.

Değerlerimizin Gelecek Nesillere Birer Kutup Yıldızı, Rehber Olduğunu Düşünüyorum

Hamurunda vefa olan bu şehirde Kültür Sanat ve Hizmet Ödülleri ile Sivas'ın maziden atiye uzanan yolculuğunda değerli şahsiyetlerin unutulmadığını anımsatan Vali Ayhan, "Ödül alacak isimlerinin belirlenme sürecini ve önerileri Değerlendirme Kurulumuz yürütüyor. Bu kurul, ilimizin kurum ve kuruluşlarının belirlediği ve alanlarında uzman olan kişilerden oluşuyor. Kurul bir yönerge çerçevesinde çalışmalarını yapıyor. Nihayetinde dört ayrı kategoride, Kültür Sanat ve Hizmet, Ekonomiye Can Verenler, Vefa Ödülü ve Doğduğu Topraklara Vefa kategorilerinde ödül alacak isimler belirleniyor. Bu yıl da birbirinden kıymetli isimler önerildi. Her bir ismi ayrı ayrı tebrik ediyor, hayatta olmayanlara ise şükranlarımı sunuyor Cenabı Hak'tan rahmet diliyorum. Kendi alanlarında gerçekten çok önemli başarılara imza atmış bu değerlerimizin gelecek nesiller için birer kutup yıldızı, birer rehber olduğunu düşünüyorum. Bu şehrin insanları olarak güzel işler yapan insanları takdir ettikçe, kültürümüze sanatımıza değer verdikçe, ekonomimize katkı sağlayanlara sahip çıktıkça daha güçlü bir şehir olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Ecdadın İlimle, Hikmetle, Aşkla ve Sanatla Tasvir Ettiği Bunca Müstesna Şaheserin Emanetçisi Olduğumuzun Farkındayız

Sivas'ın önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Vali Salih Ayhan, "Bizler Sivas'ın farkındayız, geçmişinin farkındayız. Ecdadın ilimle, hikmetle, aşkla ve sanatla tasvir ettiği bunca müstesna şaheserin emanetçisi olduğumuzun farkındayız. 'Benim zamanımda hiçbir şey olmasa bile Baki gibi bir şairin bulunması yeter saadettir' diyen Kanuni Sultan Süleyman gibi ince ruhlu, sanatı üstün gören nice padişahların torunları olduğumuzun farkındayız. Bu farkındalıklarımızla bu yıl 3. 'sünü düzenlediğimiz Kültür, Sanat ve Hizmet Ödüllerimizin daha nice hak teslimiyetlerine vesile olması temennilerimle ödül alan tüm değerlerimizi tebrik ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.

Programda; Kültür, Sanat, Hizmet Ödüllerini Prof. Dr. Hüseyin Akkaya, A. Necip Günaydın, Taha Akgül, Doğduğu Topraklara Vefa Ödüllerini Doğan Erdinç adına Mehmet Şarkışla, Erdoğan Bozatlı ve Lütfi Abay, Ekonomiye Can Verenler Ödüllerini Erdemir AŞ, Yasin Tekstil, TYH Tekstil, Yıldırım Çorap, Vefa Ödüllerini Aşık Sefil Selimi adına Cemal Günbulut, Osman Seçilmiş adına Muhammet Seçilmiş, Zaralı Halil Söyler adına Savaş Söyler Recep Can adına Mustafa Can aldı.

Ödülleri Sivas Valisi Salih Ayhan ile Belediye Başkanı Hilmi Bilgin takdim etti.

Düzenlenen programa Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, il protokolü, sivil toplum kuruluşları, ödül alan kültür, sanat, spor ve iş insanları ile aileleri katıldı.

Kaynak: Habermetre