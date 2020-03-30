3 köy ve 1 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Kars'ta, 3 köy ve 1 mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantina altına alındı.
30.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:20
Kars'ta, 3 köy ve 1 mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantina altına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bazı köyler ve bir mahallenin karantina altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Dağpınar Beldesi Merkez Mahallesi, Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyü, Susuz ilçesine bağlı Erdağı köyü ile Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü karantinaya alınmış olup belirtilen yerleşim yerlerine giriş çıkışlar durdurulmuştur."
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Kaynak: AA