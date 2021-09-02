3 kızını öldüren müezzin 'uyarı' almış (2)
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3 kızını öldüren müezzin 'uyarı' almış (2)

3 kızını öldüren müezzin 'uyarı' almış (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CEZAEVİNDE İNTİHARA KALKIŞTITrabzon'un Of ilçesinde evlerinin bir kilometre uzağındaki çay bahçesine götürdüğü kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş'ı (4) tabancayla başlarından vurup öldüren müezzin Emre Göktaş, tutuklu bulunduğu Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda...

CEZAEVİNDE İNTİHARA KALKIŞTI

Trabzon'un Of ilçesinde evlerinin bir kilometre uzağındaki çay bahçesine götürdüğü kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş'ı (4) tabancayla başlarından vurup öldüren müezzin Emre Göktaş, tutuklu bulunduğu Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bileklerini keserek intihara kalkıştı. Görevliler tarafından yaralı bulunan Göktaş, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Göktaş'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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