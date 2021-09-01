3 kızını öldüren imam: Çocuklarım benden soğumuştu (4)
TUTUKLANDITrabzon'un Of ilçesinde, evlerinin bir kilometre uzağındaki çay bahçesine götürdüğü kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş'ı (4) tabancayla başlarına ateş edip öldüren cami imamı Emre Göktaş (36), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
TUTUKLANDI
Trabzon'un Of ilçesinde, evlerinin bir kilometre uzağındaki çay bahçesine götürdüğü kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş'ı (4) tabancayla başlarına ateş edip öldüren cami imamı Emre Göktaş (36), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan