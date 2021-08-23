3 kişiyi yaraladı, saklandığı evden esrar çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

3 kişiyi yaraladı, saklandığı evden esrar çıktı

3 kişiyi yaraladı, saklandığı evden esrar çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da 3 kişiyi yaralayıp kaçan zanlının kaldığı eve baskın yapan polis, evde 1 kilo 572 gram esrar, 1 otomatik tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Adana'da 3 kişiyi yaralayıp kaçan zanlının kaldığı eve baskın yapan polis, evde 1 kilo 572 gram esrar, 1 otomatik tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Evde silahlı saldırgan ile birlikte 3 kişi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre Abdullah A., Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde farklı zamanlarda 3 kişiyi silahla yaraladı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abdullah A.'yı yakalamak için teknik ve fiziki takibe başladı. Polis, zanlının yine 19 Mayıs Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Eve yapılan baskında yakalanan zanlı ve evde bulunan Serdal Y. (22), Lokman Y. (30), Hüseyin S. (52) gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kilo 572 gram esrar, 2 uyuşturucu hap, 1 otomatik tabanca ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.

Emniyete götürülen 4 şüphelinin ifadesi alındı. Serdal Y. ve Lokman Y., olaylarla bir alakalarının olmadığını öne sürdü. İfade işleminin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. - ADANA

3 kişiyi yaraladı, saklandığı evden esrar çıktı
3 kişiyi yaraladı, saklandığı evden esrar çıktı
3 kişiyi yaraladı, saklandığı evden esrar çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir'de eski sevgilisini darp ettiği ileri sürülen şahıs 10 yerinden bıçaklandı
İzmir'de eski sevgilisini darp ettiği ileri sürülen şahıs 10 yerinden bıçaklandı
Eksik pide kavgasında kan aktı! Gözü dönen adam kurşun yağdırıp 2 kişiyi yaraladı
Eksik pide kavgasında kan aktı! Gözü dönen adam kurşun yağdırıp 2 kişiyi yaraladı
İki grup arasında çıkan silahlı kavgada balkonda oturan kadın öldü
İki grup arasında çıkan silahlı kavgada balkonda oturan kadın öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Haluk Levent Fahriye Evcen Burcu Biricik
Spor Marcao Mert Günok Lionel Messi Enner Valencia Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
3 kişiyi yaraladı, saklandığı evden esrar çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 10:01:31. #1.15#

title