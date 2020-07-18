3 kişiyi silahla yaralayan kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı
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3 kişiyi silahla yaralayan kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 3 kişiyi silahla yaralayan şahıs, polis ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu gözaltına alındı.

18.07.2020 01:13 | Son Güncelleme: 18.07.2020 02:03

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 3 kişiyi silahla yaralayan şahıs, polis ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İstiklal Caddesi'nde bulunan Hasan Bıyıklı, kimliği belirlenemeyen 2 kişi ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine de Bıyıklı, tabanca ile çevredeki bir vatandaş da dahil 3 kişiyi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu sırada polis ekiplerinin geldiğini gören Bıyıklı, depo olarak kullandığı yere saklandı. Ekipler Bıyıklı'yı ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Daha sonra İl Emniyet Müdürü Metin Alper de olay yerine geldi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla Bıyıklı, gözaltına alındı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Alper, "Yaralama olayının sanığı, ekiplerimizin çabasıyla alındı, işlemler için emniyete götürüldü." dedi.

Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, çok sayıda vatandaşın olayı cep telefonu kameraları ile kaydettiği gözlendi.

3 kişiyi silahla yaralayan kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı

Kaynak: AA

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