3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi de yaralayıp kaçtı
Sivas'ta 3 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan şahıs kayıplara karıştı.
30.07.2020 23:17 | Son Güncelleme: 31.07.2020 01:32
Sivas'ta 3 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan şahıs kayıplara karıştı.
Edinilen bilgilere göre olay, Yüceyurt Mahallesi İsmail Şirin Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir sitenin 1. katında kimliği belirlenemeyen şahıs, silahla 3 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladı. Olayın ardından zanlı kayıplara karıştı. Polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
(Veysel Korkmaz/İHA)
Kaynak: İHA